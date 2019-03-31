В Украине проходят президентские выборы. Факты ICTV в режиме онлайн следят за явкой избирателей на всей территории страны.
Явку избирателей на выборах президента 2019 подает Центризбирком.
16.50
Проголосовали 45,11% избирателей – данные ЦИК из 195 округов. Наименьшая активность на Закарпатье.
16.30
По уточненным данным, на 15.00 активность избирателей из 186 округов составила 45,02%.
15.00
По данным ЦИК из 14 округов, на 15.00 составляет 44,22%.
Общее количество территориальных избирательных округов – 199.
В Украине уже проголосовали около 5 млн избирателей.
По данным гражданской сети ОПОРА, по состоянию на 12.00 явка избирателей составила 24% (возможна погрешность 0,6%).
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Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы президента 2019 в Украине онлайн.