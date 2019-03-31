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Факты / Украина / Политика

Явка на выборах президента: 45% на 15.00 по данным 195 округов (ОНЛАЙН)

В Украине проходят президентские выборы. Факты ICTV в режиме онлайн следят за явкой избирателей на всей территории страны.

Вибори в Україні

Явку избирателей на выборах президента 2019 подает Центризбирком.

16.50

Проголосовали 45,11% избирателей – данные ЦИК из 195 округов. Наименьшая активность на Закарпатье.

16.30

По уточненным данным, на 15.00 активность избирателей из 186 округов составила 45,02%.

15.00

По данным ЦИК из 14 округов, на 15.00 составляет 44,22%.

Общее количество территориальных избирательных округов – 199.

В Украине уже проголосовали около 5 млн избирателей.

 

По данным гражданской сети ОПОРА, по состоянию на 12.00 явка избирателей составила 24% (возможна погрешность 0,6%).

Читайте: Экзит-пол – выборы 2019

Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы президента 2019 в Украине онлайн.

Фото: Dreamstime

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