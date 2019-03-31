В Україні проходять президентські вибори. Факти ICTV в режимі онлайн слідкують за явкою виборців на всій території країни.

Явку виборців на виборах президента 2019 подає Центрвиборчком.

16.50

Проголосували 45,11 % виборців – дані ЦВК з 195 округів. Найменша автивність на Закарпатті.

16.30

За уточненими даними, на 15.00 активність виборців з 186 округів склала 45,02%.

15.00

За даними ЦВК з 14 округів, на 15.00 становить 44,22%.

Загальна кількість територіальних виборчих округів – 199.

В Україні вже проголосували близько 5 млн виборців.

За даними спостерігачів громадянської мережі ОПОРА, станом на 12.00 явка виборців становила 24% (можлива похибка 0,6%).

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Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за тим, як відбуваються вибори президента 2019 в Україні онлайн.