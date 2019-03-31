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Факты / Украина

Явка на выборах за всю историю независимой Украины и прогноз на 2019

На президентских выборах  2014 года явка избирателей составила 60,2%. В Комитете избирателей Украины прогнозируют такую же активность и на выборах 2019.

Явка виборців

Явка избирателей на выборах в 2014 году составила  60,2%, примерно такая же явка будет и на президентских выборах 2019, прогнозирует глава КИУ Алексей Кошель.

– Мы видим, что явка фактически совпадает с показателями 2014 года плюс/минус 0,5%. Если ничего не случится, мы можем увидеть явку на уровне 2014 года. Это очень неплохие показатели, говорящие о том, что граждане очень активно голосуют, – считает он.

К слову, по данным гражданской сети ОПОРА, явка на выборах 2014 по состоянию на 16.00 составила 45%, как и на этот час сегодня.

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Мы также предлагаем напомнить, какой была активность украинцев на выборах президента за всю историю независимости Украины:

  • 1991 год – 82%;
  • 1994 год: первый тур – 69,1%; второй тур – 71,4%;
  • 1999 год: первый тур – 70,2%; второй тур – 74,9%;
  • 2004 год: первый тур – 75%; второй тур – 77,1%;
  • 2010 год – 66,7%;
  • 2014 рік – 59,5%.

Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы президента 2019 в Украине онлайн.

Источник: Интерфакс-Украина

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