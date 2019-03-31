На президентських виборах 2014 року явка виборців склала 60,2%. У Комітеті виборців України прогнозують таку ж активність і на виборах 2019.
Явка виборців на виборах у 2014 році склала 60,2%, приблизно така ж явка буде і на президентських виборах 2019, прогнозує голова КВУ Олексій Кошель.
– Ми бачимо, що явка фактично збігається з показниками 2014 року плюс/мінус 0,5%. Якщо нічого не трапиться, ми можемо побачити явку на рівні 2014 року. Це дуже непогані показники, які говорять про те, що громадяни дуже активно голосують, – вважає він.
До слова, за даними громадянської мережі ОПОРА, явка на виборах 2014 станом на 16.00 склала 45%, як і на цю годину сьогодні.
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Ми також пропонуємо нагади, якою була активність українців на виборах президента за всю історію незалежності України:
- 1991 рік – 82%;
- 1994 рік: перший тур – 69,1%; другий тур – 71,4%;
- 1999 рік: перший тур – 70,2%; другий тур – 74,9%;
- 2004 рік: перший тур – 75%; другий тур – 77,1%;
- 2010 рік – 66,7%;
- 2014 рік – 59,5%.
Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за тим, як відбуваються вибори президента 2019 в Україні онлайн.