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Факты / Украина

Договор о дружбе с РФ утратил силу

Договор о дружбе между Украиной и Россией официально утратил силу. Он действовал 20 лет.

Договор о дружбе с РФ утратил силу

Договор о дружбе между Украиной и Россией, который действовал 20 лет, 1 апреля официально утратил силу.

Соответствующий закон был подписан Петром Порошенко еще в декабре 2018 года.

Он предусматривает освобождение Украины от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения указанного Договора до прекращения его действия.

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К слову, Договор о дружбе между странами предусматривал стратегическое партнерство, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимное обязательство не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Ранее Факты ICTV писали о том, что РФ направила Украине ноту из-за прекращения Договора о дружбе.

Фото: Dreamstime

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