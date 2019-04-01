Договір про дружбу між Україною та Росією офіційно втратив чинність. Він діяв 20 років.

Договір про дружбу між Україною та Росією, який діяв 20 років, 1 квітня офіційно втратив чинність.

Відповідний закон був підписаний Петром Порошенком ще у грудні 2018 року.

Він передбачає звільнення України від будь-якого зобов’язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов’язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання зазначеного Договору до припинення його дії.

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До слова, Договір про дружбу, між країнами передбачав стратегічне партнерство, визнання непорушності наявних кордонів, повагу територіальної цілісності та взаємне зобов’язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного.

Раніше Факти ICTV писали про те, що РФ направила Україні ноту через припинення Договору про дружбу.