В Одеський морський порт зайшли два кораблі НАТО, які входять у постійну військово-морську групу Альянсу.
Іспанський фрегат F81 Санта Марія і канадський FHH333 Торонто зайшли в морський пост Одеси.
Кораблі входять до складу групи SNMG2, яка чергує в Середземному морі.
Санта Марія та Торонто пробудуть в Одесі до 3 квітня. Сьогодні вони будуть відкриті для відвідування.
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Після відвідин Одеси кораблі візьмуть участь в навчаннях типу PASSEX спільно з кораблями Військово-морських сил України.
Раніше Факти ICTV писали про те, що три кораблі НАТО зайшли у Чорне море з метою проведення спільних навчань між Україною і Грузією.
Фото: Думская
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