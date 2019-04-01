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Факты / Украина

Когда будут результаты выборов 2019

Официальные результаты выборов президента Украины ЦИК должна объявить до 10 апреля.

Когда будут результаты выборов 2019

31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов.

Официальные же результаты волеизьявления ЦИК должна объявить до 10 апреля.

Окружные территориальные комиссии должны до 5 апреля включительно установить результаты голосования в пределах территориальных избирательных округов.

В течение 10 дней со дня голосования до 10 апреля включительно ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол.

Читайте: Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК 

Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то ЦИК обращается в Верховную Раду с представлением о назначении повторных выборов президента Украины, которые назначаются на третье воскресенье после дня выборов, то есть на 21 апреля.

К слову, в ЦИК уже призвали кандидатов-лидеров готовится ко второму туру выборов президента Украины.

 

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