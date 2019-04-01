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Факты / Украина

За кого проголосовали военные ООС на выборах 2019

Подсчет голосов на выборах 2019 показал, что на спецучастках в зоне проведения ООС большинство бойцов ВСУ поддержало действующего президента Украины Петра Порошенко.

За кого проголосовали военные ООС на выборах 2019

Результаты голосования на выборах 2019 среди бойцов ВСУ, которые делали свой выбор на спецучастках в зоне проведения ООС, демонстрируют поддержку, как Петру Порошенко – 9718 голосов, так и Владимиру Зеленскому – 9927. Так, действующий президент получил всего на 209 голосов меньше, чем Зеленский.

При этом ЦИК утверждает, что в ООС распределение голосов сопоставимо с данными по стране.

– Все участки, которые находятся в зоне разграничения, и специальные участки, которые были организованы для военнослужащих объединенных сил, уже проголосовали, подсчет голосов осуществлен, и в большинстве случаев результаты переданы. Ничего экстраординарного на этих участках нет. Есть два безусловных лидера на этих участках, так же как и по всей Украине, – сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

Читайте: Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)

Напомним, лидером первого тура президентских выборов по результатам экзит-пола стал Владимир Зеленский, он получил 30,6% поддержки избирателей. На второй строчке с 17,8% голосов Петр Порошенко.

Источник: ЦИК

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