Подсчет голосов на выборах 2019 показал, что на спецучастках в зоне проведения ООС большинство бойцов ВСУ поддержало действующего президента Украины Петра Порошенко.

Результаты голосования на выборах 2019 среди бойцов ВСУ, которые делали свой выбор на спецучастках в зоне проведения ООС, демонстрируют поддержку, как Петру Порошенко – 9718 голосов, так и Владимиру Зеленскому – 9927. Так, действующий президент получил всего на 209 голосов меньше, чем Зеленский.

При этом ЦИК утверждает, что в ООС распределение голосов сопоставимо с данными по стране.

– Все участки, которые находятся в зоне разграничения, и специальные участки, которые были организованы для военнослужащих объединенных сил, уже проголосовали, подсчет голосов осуществлен, и в большинстве случаев результаты переданы. Ничего экстраординарного на этих участках нет. Есть два безусловных лидера на этих участках, так же как и по всей Украине, – сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

Читайте: Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)

Напомним, лидером первого тура президентских выборов по результатам экзит-пола стал Владимир Зеленский, он получил 30,6% поддержки избирателей. На второй строчке с 17,8% голосов Петр Порошенко.