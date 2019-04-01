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Факти / Україна

За кого проголосували військові ООС на виборах 2019

Підрахунок голосів на виборах 2019 показав, що на спецдільницях у зоні проведення ООС більшість бійців ЗСУ підтримала чинного президента України Петра Порошенка.

За кого проголосували військові ООС на виборах 2019

Результати голосування на виборах 2019 серед бійців ЗСУ, які робили свій вибір на спецдільницях у зоні проведення ООС, демонструють підтримку, як Петру Порошенку – 9927 голосів, так і Володимиру Зеленському – 9718. Так, діючий президент отримав всього на 209 голосів більше, ніж Зеленський.

При цьому ЦВК стверджує, що в ООС розподіл голосів можна порівняти з даними по країні.

– Всі ділянки, які знаходяться в зоні розмежування, і спеціальні ділянки, які були організовані для військовослужбовців об’єднаних сил, вже проголосували, підрахунок голосів здійснений, і у більшості випадків результати передані. Нічого екстраординарного на цих ділянках немає. Є два безумовних лідера на цих ділянках, так само як і по всій Україні, – сказав заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Результати голосування на виборах президента збіглися з Вашими очікуваннями?

  • Ні 55%, 6 votes
    6 votes 55%
    55%
  • Так 36%, 4 votes
    4 votes 36%
    36%
  • Не ходив на голосування 9%, 1 vote
    1 vote 9%
    9%
Всього голосів: 11

Читайте: Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати ЦВК (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, лідером першого туру президентських виборів за результатами екзит-полу став Володимир Зеленський, він отримав 30,6% підтримки виборців. На другій сходинці з 17,8% голосів Петро Порошенко.

Джерело: ЦВК

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