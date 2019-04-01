Підрахунок голосів на виборах 2019 показав, що на спецдільницях у зоні проведення ООС більшість бійців ЗСУ підтримала чинного президента України Петра Порошенка.

Результати голосування на виборах 2019 серед бійців ЗСУ, які робили свій вибір на спецдільницях у зоні проведення ООС, демонструють підтримку, як Петру Порошенку – 9927 голосів, так і Володимиру Зеленському – 9718. Так, діючий президент отримав всього на 209 голосів більше, ніж Зеленський.

При цьому ЦВК стверджує, що в ООС розподіл голосів можна порівняти з даними по країні.

– Всі ділянки, які знаходяться в зоні розмежування, і спеціальні ділянки, які були організовані для військовослужбовців об’єднаних сил, вже проголосували, підрахунок голосів здійснений, і у більшості випадків результати передані. Нічого екстраординарного на цих ділянках немає. Є два безумовних лідера на цих ділянках, так само як і по всій Україні, – сказав заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Результати голосування на виборах президента збіглися з Вашими очікуваннями? Ні 55%, 6 votes 6 votes 55% 55%

Так 36%, 4 votes 4 votes 36% 36%

Не ходив на голосування 9%, 1 vote 1 vote 9% 9% Всього голосів: 11 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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Нагадаємо, лідером першого туру президентських виборів за результатами екзит-полу став Володимир Зеленський, він отримав 30,6% підтримки виборців. На другій сходинці з 17,8% голосів Петро Порошенко.