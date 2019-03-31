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Факты / Украина / Политика

Выборы президента Украины 2019 – официальные результаты экзит-пола

Кто проходит во второй тур президентских выборов в Украине 2019 по результатам опроса Национального экзит-пола.

Выборы президента Украины 2019 – официальные результаты экзит-пола

Экзит-пол объявил результаты опроса граждан на выборах 2019 в Украине.

Так, согласно полученной информации, лидером первого тура президентских выборов с результатом 30,4% стал Владимир Зеленский.

Второе место занял Петр Порошенко, за него проголосовало 17,8% украинцев.

Третьей в президентской гонке, по данным экзит-пола, стала Юлия Тимошенко. Она получила 14,2% голосов.

Читайте: Первый тур выборов президента в Украине (ОНЛАЙН)

Кроме того, 9,8% получил Юрий Бойко, а 7,1% — Анатолий Гриценко.

Результаты экзит-пола на выборах президента Украины 2019

Читайте: Выборы 2019. Как проходит национальный экзит-пол

Итак, поскольку никто из кандидатов не набрал подавляющего большинства голосов украинцев, во второй тур выборов 2019 в Украине проходит Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Они состоятся 21 апреля 2019.

Напомним, Факты ICTV писали актуальную информацию о том, какая явка на выборах 2019 в Украине.

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