На этой неделе в Украине похолодает и придут сильные ветра.
На этой неделе в Украине похолодает в среднем до +10 градусов, ожидаются ночные заморозки до -2°. Дождить будет только на востоке, на всей территории сохранится солнечная погода.
Во вторник, 2 апреля, в Украине дождить будет только на востоке страны, на остальной территории солнечно.
В восточных областях днем воздух прогреется до 9 градусов выше нуля, ночью столбики термометров покажут до +1°. Там ожидаются дожди, а местами даже выпадет снег.
На западе теплее всего, там днем до +15°, ночью холоднее 0 -2°.
В Киеве 2 апреля днем 8-10° тепла, ночью до -1°.
В среду, 3 апреля, снег с дождем пройдет в Днепре, Запорожье, Харькове, Луганске и Донецке. На остальной территории страны сухо.
На западе днем до +15°, ночью 0 -2°.
На юге страны днем до +12°, ночью -1 +1° выше нуля.
В восточных областях днем 4-7°, ночью до -1+2° выше нуля.
В Киеве в среду днем 8-10° тепла, ночью до -1°.
В четверг, 4 апреля, будет дождить на востоке страны. Там днем 8-10° выше нуля, ночью температура опуститься до 0°.
В остальных регионах Украины солнечно. На западе до +15°, ночью +3 -1°.
В северной части страны днем до +11°, ночью столбики термометров покажут -1°.
В Киеве в четверг днем 9-11 выше нуля, ночью -1 +1°.
В пятницу, 5 апреля, солнечно будет по всей Украине.
Днем в западных областях до +16°, ночью 0°.
На востоке страны днем 9-11°, ночью -1 +1°.
На юге днем 11-13°, ночью 0 +3°.
В Киеве в пятницу днем 9-11°, ночью -1 +1°.
Читайте: Курс доллара после первого тура выборов 2019 – прогноз
К слову, сегодня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с .