На этой неделе в Украине похолодает и придут сильные ветра.

На этой неделе в Украине похолодает в среднем до +10 градусов, ожидаются ночные заморозки до -2°. Дождить будет только на востоке, на всей территории сохранится солнечная погода.

Во вторник, 2 апреля, в Украине дождить будет только на востоке страны, на остальной территории солнечно.

В восточных областях днем воздух прогреется до 9 градусов выше нуля, ночью столбики термометров покажут до +1°. Там ожидаются дожди, а местами даже выпадет снег.

На западе теплее всего, там днем до +15°, ночью холоднее 0 -2°.

В Киеве 2 апреля днем 8-10° тепла, ночью до -1°.

В среду, 3 апреля, снег с дождем пройдет в Днепре, Запорожье, Харькове, Луганске и Донецке. На остальной территории страны сухо.

На западе днем до +15°, ночью 0 -2°.

На юге страны днем до +12°, ночью -1 +1° выше нуля.

В восточных областях днем 4-7°, ночью до -1+2° выше нуля.

В Киеве в среду днем 8-10° тепла, ночью до -1°.

В четверг, 4 апреля, будет дождить на востоке страны. Там днем 8-10° выше нуля, ночью температура опуститься до 0°.

В остальных регионах Украины солнечно. На западе до +15°, ночью +3 -1°.

В северной части страны днем до +11°, ночью столбики термометров покажут -1°.

В Киеве в четверг днем 9-11 выше нуля, ночью -1 +1°.

В пятницу, 5 апреля, солнечно будет по всей Украине.

Днем в западных областях до +16°, ночью 0°.

На востоке страны днем 9-11°, ночью -1 +1°.

На юге днем 11-13°, ночью 0 +3°.

В Киеве в пятницу днем 9-11°, ночью -1 +1°.

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К слову, сегодня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с .