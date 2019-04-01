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Факти / Україна

Заморозки і дощі: погода в Україні на тиждень

На цьому тижні в Україні похолоднішає і прийдуть сильні вітри.

погода в Украине

На цьому тижні в Україні похолодає у середньому до +10 градусів, очікуються нічні заморозки до -2°. Дощитиме лише на сході, на всій території збережеться сонячна погода.

У вівторок, 2 квітня, в Україні дощитиме лише на сході країни, на решті території сонячно.

У східних областях вдень повітря прогріється до 9 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть до +1°. Там очікуються дощі, а місцями навіть випаде сніг.

На заході найтепліше, там вдень до +15°, вночі холодніше 0 -2°.

У Києві 2 квітня вдень 8-10° тепла, вночі до -1°.

У середу, 3 квітня, сніг з дощем пройде у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Луганську та Донецьку. На решті території країни сухо.

На заході вдень до + 15°, вночі 0 -2°.

На півдні країни вдень до +12°, вночі -1 +1° вище нуля.

У східних областях вдень 5-7°, вночі до -1+2° вище нуля.

У Києві у середу вдень 8-10° тепла, вночі до -1°.

У четвер, 4 квітня, дощитиме на сході країни. Там вдень 8-10° вище нуля, вночі температура опуститься до 0°.
В інших регіонах України сонячно. На заході до + 15°, вночі +3 -1°.

У північній частині країни вдень до + 11°, вночі стовпчики термометрів покажуть -1°.

У Києві в четвер вдень 9-11 вище нуля, вночі -1 +1°.

У п’ятницю, 5 квітня, сонячно буде по всій Україні.

Вдень у західних областях до +16°, вночі 0°.

На сході країни вдень 9-11°, вночі -1 +1°.

На півдні вдень 11-13°, вночі 0 +3°.

У Києві у п’ятницю вдень 9-11°, вночі -1 +1°.

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До речі, сьогодні у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр

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