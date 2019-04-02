Результаты голосования на выборах президента Украины показывают, что больше всего поддерживают лидера волеизьявления Владимира Зеленского в Днепропетровской области.

31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центральная избирательная комиссия уже подсчитала 97,83% голосов избирателей.

Уже известно, что во второй тур выходят Владимир Зеленский (30,26% голосов) и Петр Порошенко (15,92%).

Зеленский лидирует в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской, Ровенской областях и в Киеве.

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Наибольшее количество голосов кандидат получил от жителей Днепропетровской области – 741 024 голосов.

Петр Порошенко побеждает в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областях.

Наибольшую поддержку нынешний президент получил от жителей Львовской области – 462 808 голосов.

К слову, в ЦИК уже призвали кандидатов-лидеров готовится ковторому туру выборов президента Украины.