PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Результаты выборов 2019: как голосовали регионы

Результаты голосования на выборах президента Украины показывают, что больше всего поддерживают лидера волеизьявления Владимира Зеленского в Днепропетровской области.

Результаты выборов 2019: как голосовали регионы

31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центральная избирательная комиссия уже подсчитала 97,83% голосов избирателей.

Уже известно, что во второй тур выходят Владимир Зеленский (30,26% голосов) и Петр Порошенко (15,92%).

Зеленский лидирует в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской, Ровенской областях и в Киеве.

Читайте: ЦИК – результаты выборов 2019 (ОНЛАЙН)

Наибольшее количество голосов кандидат получил от жителей Днепропетровской области – 741 024 голосов.

Петр Порошенко побеждает в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областях.

Наибольшую поддержку нынешний президент получил от жителей Львовской области – 462 808 голосов.

К слову, в ЦИК уже призвали кандидатов-лидеров готовится ковторому туру выборов президента Украины.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ЦИК обработала 100% протоколов заграничных округов – победил Порошенко
Результаты выборов 2019. Зеленский и Порошенко во втором туре
Голосующих не по месту прописки во втором туре может не быть в списках
Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)
Выборы 2019. Послы G7 обратились к кандидатам-лидерам
Зеленский готов к переговорам с Трампом и Путиным – Данилюк
Аваков рассказал о молодых людях под ЦИК в день выборов
Социолог рассказал, как могут распределиться голоса во втором туре выборов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка