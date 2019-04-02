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Факты / Украина / Политика

Результаты выборов не изменят курс в НАТО и ЕС – Климкин

Во внешней политике Украины произошли необратимые изменения, поэтому следующий президент не сможет остановить интеграцию в ЕС и НАТО.

Результаты выборов не изменят курс в НАТО и ЕС – Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что во время первого тура выборов Украина показала демократию в действии. Киев однозначно не будет восстанавливать тесных связей с Москвой независимо от результатов второго тура.

– В украинской внешней политике произошли необратимые изменения и это навсегда, – заявил глава украинской дипломатии.

К этому тезису Климкин добавил, что электорат просто не позволит новой администрации изменить внешнеполитический курс страны.

– Украина продолжит свое движение в НАТО и ЕС. Могут быть определенные различия во временных рамках и тактике, но в плане стратегии это решено на 100%, – подытожил министр иностранных дел.

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К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Источник: CNBC

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