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Факти / Україна / Політика

Результати виборів не змінять курс до НАТО та ЄС – Клімкін

У зовнішній політиці України відбулися незворотні зміни, тому наступний президент не зможе зупинити інтеграцію в ЄС та НАТО.

Результати виборів не змінять курс до НАТО та ЄС – Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що під час першого туру виборів Україна показала демократію в дії. Київ однозначно не буде відновлювати тісних зв’язків з Москвою незалежно від результатів другого туру.

– В українській зовнішній політиці відбулися незворотні зміни і це назавжди, – заявив глава української дипломатії.

До цієї тези Клімкін додав, що електорат просто не дозволить новій адміністрації повернути зовнішньополітичний курс країни.

– Україна продовжить свій рух до НАТО та ЄС. Можуть бути певні відмінності у часових рамках і тактиці, але в плані стратегії це вирішено на 100%, – підсумував міністр закордонних справ.

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До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.

Другий тур виборів призначено на 21 квітня.

Джерело: CNBC

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