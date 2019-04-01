Зеленский – новый президент или второй срок для Порошенко? Какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут – в материале Фактов ICTV.

ЦИК завершает подсчет голосов первого тура выборов президента Украины 2019. Лидерами неизменно остаются Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Второй тур назначен на 21 апреля. И здесь сойдутся две абсолютно противоположные силы – опыт против молодой крови, политик против шоумена, власть против оппозиции. Эксперты в один голос говорят, что борьба будет ожесточенная.

У народа есть три недели для того, чтобы определиться со своим фаворитом. С одной стороны, выбирать легче – больше нет 44 кандидатов с их различными позициями, с другой стороны – только два кандидата и ответственность серьезнее.

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Референдум против власти

Согласно последним социологическим опросам, антирейтинг Порошенко довольно высок – до первого тура он составлял почти половину избирателей.

Так, политолог Владимир Фесенко прогнозирует, что стратегия Зеленского будет направлена ​​на преобразование второго тура в референдум против Порошенко:

– Для Зеленского главное – мобилизовать не только своих сторонников, но и всех, кто не любит Порошенко, во втором туре проголосовать против него.

Он добавляет, что такой ход может быть выигрышным для Зеленского, поскольку во втором туре, как правило, большинство людей голосует не столько за, сколько против одного из кандидатов.

Политолог Олег Саакян также придерживается этого мнения. По его словам, “Банковая будет активно противодействовать виртуализации Зеленского”, поэтому он будет вынужден менять свою стратегию. Онлайн кампания, которую он провел в первом туре, больше не сработает.

– В этих условиях команда Зеленского будет переориентироваться на референдум недоверия к Петру Алексеевичу, превращая второй тур на общенациональный протест против сегодняшней политической элиты в целом и Петра Алексеевича персонально, – говорит эксперт.

Игра на контрастах

ЦИК еще не объявила окончательных результатов, впрочем разрыв между Зеленским и Порошенко пока не сокращался меньше, чем на 10%.

Фесенко прогнозирует, что этот разрыв в дальнейшем может только увеличиться:

– В втором туре он (разрыв – Ред.) объективно, по данным социологов, должен увеличиться в пользу Зеленского за счет оппозиционно настроенных избирателей.

В этом контексте стратегия Порошенко может строиться на противопоставлении и на явном контрасте с Зеленским:

– Очень важно сыграть на контрасте. В первую очередь, через дебаты продемонстрировать, что Зеленский слаб, не готов к президентству, что нужно голосовать за опытного политика, который уже продемонстрировал результаты. Второй момент – напугать всех слабым президентом, за которого ни в коем случае нельзя голосовать, потому что будет катастрофа.

Фесенко добавляет, что могут применяться и компроматы – будут искать “проблемные моменты в личной жизни, в бизнесе, от связей с Россией, до связей с Коломойским”.

– Главное – дискредитировать Зеленского, создать негативную картинку и оттолкнуть его потенциальных избирателей. Пусть лучше не голосуют, чем голосуют за него.

Российский реванш

Кроме того, Олег Саакян добавляет, что Порошенко может использовать в своей стратегии конфликт с Россией, где он, как главнокомандующий, имеет преимущество.

– Порошенко скорее всего будет разыгрывать военную карту нагнетания, повышение конфликтности и истерии безопасности, в которой он сможет в статусе президента более эффективно себя актуализировать в информационном пространстве.

Здесь опять же создается контраст между “милитарным образом защитника и протестным образом” зеленого” кандидата Зеленского”.

Владимир Фесенко также уверен, что стратегия Порошенко будет базироваться и на “демобилизации электората Зеленского и сторонников оппозиции”. Их будут отвлекать от выборов и убеждать не идти на них.

А как же остальные?

В первом туре выборов мы увидели временами неожиданные объединения и снятия кандидатов в пользу других. Это и поддержка Анатолия Гриценко Андреем Садовым и снятие Сергея Таруты в пользу Юлии Тимошенко.

31 марта, сразу после объявления экзит-полов, в штабе Зеленского заявили, что об объединении с другими кандидатами пока переговоры не вели. В штабе Анатолия Гриценко, в свою очередь, отметили, что поддерживать Зеленского или Порошенко не будут.

Окончательные результаты ЦИК еще не подсчитала, однако примерно 13-14% Юлии Тимошенко, 7-8% Анатолия Гриценко, а также 6-7% Игоря Смешко – это ценный электорат, заручившись которым, каждый из лидеров гонки может получить значительное преимущество.

Однако, политолог Олег Саакян наоборот убежден, что те кандидаты, которые не попали во второй тур, не будут объединяться с Порошенко или Зеленским.

– Основным трендом будет наоборот критика обоих или не поддержка обоих в зависимости от политических ориентаций тех или иных политиков, исходя из их собственных парламентских амбиций.

Будут и объединения, но, по словам эксперта, это будет объединение “очень незначительных по своему электоральному весу политиков”.

Не лишней для кандидатов будет и поддержка лидеров общественного мнения.

– Зеленский будет пытаться объединять вокруг себя эстрадно-молодежную тусовку. Петр Алексеевич скорее всего будет делать ставку на консервативную интеллигенцию, которая может сыграть свою роль в усилении тезиса относительно возможного российского реванша, – прогнозирует Саакян.

Если в первом туре кандидаты имели три месяца (а некоторые развернули свою кампанию задолго до официального старта), то во втором – всего три недели. Смогут ли Порошенко и Зеленский за это время мобилизовать свой электорат? Будет ли явка на выборах 2019 в Украине во втором туре выше, чем 63%? Увидим уже совсем скоро.

Лилия Ященко