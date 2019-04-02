ЦВК опрацювала 100% протоколів голосування на виборах президента із закордонних округів. Перемогу отримав Петро Порошенко.

На закордонних дільницях за остаточними результатами першого туру виборів президента України 2019 переміг Петро Порошенко. Він набрав 38,93% голосів.

Друге місце зайняв Володимир Зеленський із результатом 26,01%. За Анатолія Гриценка свої голоси віддали 10, 64% виборців.

Четверту позицію отримав Ігор Смешко — 6,62%, а п’яту Руслан Кошулинський – 4,67%. Юлія Тимошенко отримала 4,21% підтримки і зайняла шосту позицію.

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До слова, всього на закордонних округах проголосували 55 031 виборець.

Факти ICTV слідкують за результатами виборів онлайн.