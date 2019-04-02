ЦИК обработала 100% протоколов голосования на выборах президента из заграничных округов. Победил Петр Порошенко.

На заграничных участках по окончательным результатам первого тура выборов президента Украины 2019 победил Петр Порошенко. Он набрал 38,93% голосов.

Второе место занял Владимир Зеленский с результатом 26,01%. За Анатолия Гриценко свои голоса отдали 10,64% избирателей.

Четвертую позицию получил Игорь Смешко – 6,62%, а пятую Руслан Кошулинский – 4,67%. Юлия Тимошенко получила 4,21% поддержки и заняла шестую позицию.

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К слову, всего на заграничных округах проголосовали 55 031 избиратель.

Факты ICTV следят за результатами выборов онлайн.