В Украине продолжается подсчет голосов на выборах президента. Факты ICTV оперативно публикуют результаты ЦИК.
31 марта в 20.00 закрылись все избирательные участки, на которых украинцы могли проголосовать за будущего президента Украины.
На данный момент в ЦИК проводит подсчет голосов.
00.37
По состоянию на 00.37 ЦИК обработала 96,95% протоколов.
- Владимир Зеленский – 30.22%
- Петр Порошенко – 15.93%
- Юлия Тимошенко – 13.40%
21.55.
ЦИК обработала 95.14% протоколов.
- Владимир Зеленский – 30.23%
- Петр Порошенко – 15.94%
- Юлия Тимошенко – 13.40%
20.43.
В ЦИК посчитали 93.81% протоколов, согласно с которыми лидером остается Владимир Зеленский (30.26%). На второй позиции Петр Порошенко (15.93%), а на третьей – Юлия Тимошенко (13.39%).
18.30.
ЦИК обнародовала результаты 90.08% обработанных протоколов, согласно с которыми Владимир Зеленский получает 30.26% голосов, Петр Порошенко – 15.99%, а Юлия Тимошенко – 13.35%.
17.20.
Обработано 87.21% протоколов. Тройка лидеров не изменилась:
- Владимир Зеленский – 30.30%
- Петр Порошенко – 16.02%
- Юлия Тимошенко – 13.32%
16.35.
ЦИК обработала 85.70% протоколов. Лидером остается Владимир Зеленский (30.33%), на втором месте Петр Порошенко (16.01%), а на третьем – Юлия Тимошенко (13.29%).
14.55
Лидерство после обработки 80,33% голосов все еще держит Владимир Зеленский.
Его результат на данный момент 30,41%.
На втором месте идет Петр Порошенко, набравший 16,03% голосов. Юлия Тимошенко остается на третьем месте с показателем в 13,24%.
13.30
ЦИК обработал 76,45% бюллетеней. Владимир Зеленский продолжает лидировать при подсчете голосов. За него проголосовали 30,40% избирателей.
За Петра Порошенко — 16,10%, за Юлию Тимошенко — 13,22%, за Юрия Бойко — 11,52%, за Анатолия Гриценко — 7,06.
12.20
После обработки 71,27% голосов лидирует Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,46% избирателей.
Второе и третье места с разрывом в около 3% занимают Петр Порошенко (16,18%) и Юлия Тимошенко (13,15%).
У Юрия Бойко – четвертое место и 11,54%. За Анатолия Гриценко проголосовали 7,05%.
11.20
ЦИК уже успела обработать 66,74% протоколов участковых избирательных комиссий.
Лидирует Владимир Зеленский с результатом 30.42%.
Петр Порошенко набирает 16.26%.
Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13.11%.
10.20
Владимир Зеленский после подсчета 61,15% голосов немного упрочил лидерство. Его результат 30,38% голосов избирателей.
За Зеленским следуют Петр Порошенко (16,38%), Юлия Тимошенко (13,08%), Юрий Бойко (11,58%) и Анатолий Гриценко (7,06%). Остальные кандидаты набрали меньше 7% каждый.
9.30
В Украине обработано 56.18% протоколов. Лидером остается Владимир Зеленский с 30,27% голосов.
Вторым идет Петр Порошенко, набравший 16,52% голосов. Юлия Тимошенко замыкает тройку с показателем в 13,08%.
8.35
Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на 8.35 обработала 50,36% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах президента Украины.
За Владимира Зеленского проголосовали 30,20% избирателей, за Петра Порошенко — 16,64%, за Юлию Тимошенко — 13,08%, за Юрия Бойко — 11,53%, за Анатолия Гриценко — 7,11.
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7.20
По состоянию на этот час в Украине обработано 41,59 протоколов. Лидирует в президентской гонке Владимир Зеленский с 30,20% голосов.
На втором месте Петр Порошенко, набравший 16,72% голосов. Юлия Тимошенко остается на третьем месте с показателем в 13,17%.
6.25
В Украине обработано 34.65% протоколов. Лидером остается Владимир Зеленский с 30,18% голосов.
Вторым идет Петр Порошенко, набравший 16,67% голосов. Юлия Тимошенко замыкает тройку с показателем в 13,13%.
00.10 ЦИК обработала 1.29% протоколов – это 81 759 голоса.
Лидирует Владимир Зеленский с результатом 27.33% (22348 голоса)
Петр Порошенко набирает 17.53% (14339 голосов).
Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 16.09% (13162 голосов).
Напомним, лидером первого тура президентских выборов по результатам экзит-пола 30,6% стал Владимир Зеленский. На втором месте Петр Порошенко – 17,8% голосов, а третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2%.