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Факты / Украина / Общество

Автошколу, где училась Зайцева, могут лишить лицензии – Нацполиция

У Харьковской автошколы, где училась фигурантка дела о смертельном ДТП Елена Зайцева, могут отобрать лицензию.

Автошколу, где училась Зайцева, могут лишить лицензии – Нацполиция

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж заявил, что у автошколы, где училась участница смертельного ДТП Елена Зайцева, могут отобрать лицензию.

Соответствующий вопрос должна уже завтра рассмотреть комиссия Главного сервисного центра МВД.

Чиж добавил, что в автошколе были зафиксированы нарушения, среди которых и несоблюдение правил ведения документации.

– В ходе проверки доказано отсутствие Зайцевой на занятиях. Вместо четырех учебных классов действовал только один. Здесь же незаконно переоборудован транспорт, – сказал заместитель начальника ГУ Нацполиции.

Читайте: Дело Зайцевой: прошла ли правоохранительная система тест на справедливость

К слову, Елена Зайцева подала апелляцию на решение суда о назначении ей наказания в виде 10 лет лишения свободы.

Источник: Укринформ

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