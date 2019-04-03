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Автошколу, де вчилася Зайцева, можуть позбавити ліцензії – Нацполіція

В Харківської автошколи, де навчалася фігурантка справи щодо смертельної ДТП Олена Зайцева, можуть відібрати ліцензію.

Автошколу, де вчилася Зайцева, можуть позбавити ліцензії – Нацполіція

Заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж заявив, що в автошколи, де навчалася учасниця смертельної ДТП Олена Зайцева, можуть відібрати ліцензію.

Відповідне питання має вже завтра розглянути комісія Головного сервісного центру МВС.

Чиж додав, що в автошколі були зафіксовані порушення, серед яких й недотримання правил ведення документації.

– У ході перевірки доведено відсутність Зайцевої на заняттях. Замість чотирьох навчальних класів діяв лише один. Тут же незаконно переобладнано транспорт, – сказав заступник начальника ГУ Нацполіції.

Читайте: Справа Зайцевої: чи пройшла правоохоронна система тест на справедливість

До слова, Олена Зайцева подала апеляцію на рішення суду щодо призначення їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Джерело: Укрінформ

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