В Харківської автошколи, де навчалася фігурантка справи щодо смертельної ДТП Олена Зайцева, можуть відібрати ліцензію.

Заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж заявив, що в автошколи, де навчалася учасниця смертельної ДТП Олена Зайцева, можуть відібрати ліцензію.

Відповідне питання має вже завтра розглянути комісія Головного сервісного центру МВС.

Чиж додав, що в автошколі були зафіксовані порушення, серед яких й недотримання правил ведення документації.

– У ході перевірки доведено відсутність Зайцевої на заняттях. Замість чотирьох навчальних класів діяв лише один. Тут же незаконно переобладнано транспорт, – сказав заступник начальника ГУ Нацполіції.

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До слова, Олена Зайцева подала апеляцію на рішення суду щодо призначення їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.