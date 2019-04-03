Министерство здравоохранения с 1 июля будет регулировать цены на популярные лекарства, которые закупают больницы на тендерах и которые продаются в аптеках.

Государство начнет регулировать цены на 427 лекарственных препаратов, которые чаще всего покупают украинцы и которые, по данным правительства, составляют 80% всех расходов на лекарства.

Введение государственного регулирования цен с 1 июля на популярные препараты по предварительным подсчетам поможет сэкономить около 214 млн грн. За эти средства медучреждения смогут купить больше нужных лекарств с Нацперечня.

Таким образом, пациенты смогут получить больше бесплатных лекарств при лечении в стационаре.

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Регулирования цен для медицинских учреждений, которые покупают лекарства за средства государственного бюджета, будет происходить по модели референтного ценообразования.

То есть сравниваются цены на лекарства 5 соседних стран (Польши, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии) и определяется цена, которая не превышает эти показатели.

Для регулирования цен в аптеках, государство определит максимальный размер наценки на лекарства, которые устанавливают аптеки.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Украине подорожали популярные лекарства.