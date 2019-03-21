В феврале по сравнению с январем 2019 цены на лекарства выросли в среднем на 0,5%, а за год – на 6,5%.

Подорожание коснулось как отечественных, так и импортных препаратов.

Антибиотики украинского производства прибавили за месяц 0,9% – до 16,5 грн за 10 таблеток/капсул, импортные – 0,3% (до 106,1 грн за 10 таблеток/капсул).

Отечественные сосудорасширяющие препараты подорожали на 0,3% – до 10,3 грн за 10 таблеток/капсул, импортные – на 0,5% (до 48,7 грн за 10 таблеток/капсул).

Украинские жаропонижающие и обезболивающие препараты – на 0,5% (до 8,03 грн за единицу, импортные – на 2,4% (до 15,4 грн за единицу).

Читайте: Как оплачивается больничный: нормы выплат выросли

На днях в Минздраве заявили, что будут регулировать цены на лекарственные средства из Нацперечня, которыми чаще всего пользуются украинцы.

Источник: Держстатистики