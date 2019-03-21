PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

В Украине снова подорожали популярные лекарства

В феврале по сравнению с январем 2019 цены на лекарства выросли в среднем на 0,5%, а за год – на 6,5%.

Ліки

Подорожание коснулось как отечественных, так и импортных препаратов.

Антибиотики украинского производства прибавили за месяц 0,9% – до 16,5 грн за 10 таблеток/капсул, импортные – 0,3% (до 106,1 грн за 10 таблеток/капсул).

Отечественные сосудорасширяющие препараты подорожали на 0,3% – до 10,3 грн за 10 таблеток/капсул, импортные – на 0,5% (до 48,7 грн за 10 таблеток/капсул).

Украинские жаропонижающие и обезболивающие препараты – на 0,5% (до 8,03 грн за единицу, импортные – на 2,4% (до 15,4 грн за единицу).

Читайте: Как оплачивается больничный: нормы выплат выросли

На днях в Минздраве заявили, что будут регулировать цены на лекарственные средства из Нацперечня, которыми чаще всего пользуются украинцы.

ИсточникДержстатистики

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Минздрав будет регулировать цены на лекарства из Нацперечня
Электронный рецепт в Украине: где получить и как работает
Известные препараты для сердца могут быть смертельными – кардиологи
Дарница в 2018 году увеличила чистую прибыль на 31% – до 449 млн грн
Как сбить высокую температуру без лекарств
Чем нельзя запивать таблетки
Вызывают инфаркт и инсульт! Какие лекарства от простуды могут убить
﻿Украинцы смогут возвращать в аптеку неиспользованные лекарства
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка