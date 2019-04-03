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Факти / Україна / Суспільство

МОЗ регулюватиме ціни на популярні ліки

Міністерство охорони здоров’я з 1 липня регулюватиме ціни на популярні ліки, які закуповують лікарні на тендерах та які продаються в аптеках.

МОЗ регулюватиме ціни на популярні ліки

Держава почне регулювати ціни на 427 лікарських препаратів, які найчастіше купують українці та які, за даними уряду, складають 80% всіх витрат на ліки.

Запровадження державного регулювання цін з 1 липня на популярні препарати за попередніми підрахунками допоможе заощадити близько 214 млн грн. За ці кошти медзаклади зможуть купити більше потрібних ліків з Нацпереліку.

Таким чином, пацієнти зможуть отримати більше безоплатних ліків під час лікування в стаціонарі.

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Регулювання цін для медичних закладів, які купують ліки за кошти державного бюджету, буде відбуватися за моделлю референтного ціноутворення.

Тобто порівнюються ціни на ліки 5 сусідніх країн (Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії та Латвії) і визначається ціна, яка не перевищує ці показники.

Для регулювання цін в аптеках, держава визначить максимальний розмір націнки на ліки, які встановлюють аптеки.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні здорожчали популярні ліки.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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