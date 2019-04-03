Украинских моряков похитили с судна Contship Oak, когда тот стоял на якоре в порту Камеруна.
Украинских моряков захватили в заложники нигерийские пираты в Камеруне.
30 марта вооруженные бандиты проникли на борт контейнеровоза Contship Oak, когда тот стоял на якоре в порту Дуала.
Пираты забрали все ценное, после чего захватили в заложники четверых членов экипажа и скрылись.
О том, что среди заложников есть украинцы, сообщили родственники одного из украинских моряков.
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О происшествии уже поинформированы МИД Украины и консул Украины в Нигерии.
Напомним, в январе двоих украинских моряков судов ARK TZE и ANUKET AMBER освободили из пиратского плена.
Источник: Морской информационный центр
Фото: Морський інформаційний центр
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