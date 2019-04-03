Українських моряків викрали з судна Contship Oak, коли той стояв на якорі у порту Камеруна.
Українських моряків захопили у заручники нігерійські пірати в Камеруні.
30 березня озброєні бандити пробралися на борт контейнеровоза Contship Oak, коли той стояв на якорі у порту Дуала.
Пірати забрали усе цінне, після чого захопили в заручники чотирьох членів екіпажу і зникли.
Про те, що серед заручників є українці, повідомили родичі одного з українських моряків.
Читайте: Денісова – Москві: Психекспертиза моряків порушує статус військовополонених
Про подію вже поінформовані МЗС України та консул України у Нігерії.
Нагадаємо, у січні двох українських моряків суден ARK TZE і ANUKET AMBER звільнили з піратського полону.
Джерело: Морський інформаційний центр
Фото: Морський інформаційний центр