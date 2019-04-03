Українських моряків викрали з судна Contship Oak, коли той стояв на якорі у порту Камеруна.

Українських моряків захопили у заручники нігерійські пірати в Камеруні.

30 березня озброєні бандити пробралися на борт контейнеровоза Contship Oak, коли той стояв на якорі у порту Дуала.

Пірати забрали усе цінне, після чого захопили в заручники чотирьох членів екіпажу і зникли.

Про те, що серед заручників є українці, повідомили родичі одного з українських моряків.

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Про подію вже поінформовані МЗС України та консул України у Нігерії.

Нагадаємо, у січні двох українських моряків суден ARK TZE і ANUKET AMBER звільнили з піратського полону.

Джерело: Морський інформаційний центр

Фото: Морський інформаційний центр