В мае субсидию автоматически переназначат трем миллионам семей, а остальным нужно подать новое заявление и декларацию о доходах.

В мае документы на назначение субсидии должны повторно подать такие граждане:

арендаторы жилья;

внутренне перемещенные лица;

семьи, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих;

семьи, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они ниже минималки;

семьи, в который произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

При этом наличная субсидия будет назначена семьям, в которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммуналку, при наличии таких долгов – семью переведут на безналичную монетизацию.

Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов, полученных в 3-4 кварталах 2018 года, на отопительный сезон 2019-2020 гг. – на основе доходов 1-2 кварталов 2019 года.

Читайте: Что делать с неиспользованной субсидией – ответ Минсоцполитики

Ранее Минсоцполитики разработало постановление, которое позволит украинцам не потерять субсидию из-за долгов от завышенных платежек облгазов.