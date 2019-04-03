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Факты / Украина / Общество

Назначение субсидий: кому в мае надо повторно подать документы

В мае субсидию автоматически переназначат трем миллионам семей, а остальным нужно подать новое заявление и декларацию о доходах.

Комуналка

В мае документы на назначение субсидии должны повторно подать такие граждане:

  • арендаторы жилья;
  • внутренне перемещенные лица;
  • семьи, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих;
  • семьи, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они ниже минималки;
  • семьи, в который произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

При этом наличная субсидия будет назначена семьям, в которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммуналку, при наличии таких долгов – семью переведут на безналичную монетизацию.

Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов, полученных в 3-4 кварталах 2018 года, на отопительный сезон 2019-2020 гг. – на основе доходов 1-2 кварталов 2019 года.

Читайте: Что делать с неиспользованной субсидией – ответ Минсоцполитики

Ранее Минсоцполитики разработало постановление, которое позволит украинцам не потерять субсидию из-за долгов от завышенных платежек облгазов.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

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