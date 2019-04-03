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Факти / Україна / Суспільство

Призначення субсидій: кому у травні треба повторно подати документи

У травні субсидію автоматично перепризначать трьом мільйонам сімей, а решті треба подати нову заяву та декларацію про доходи.

Комуналка

У травні документи на призначення субсидії мають повторно подати такі громадяни:

  • орендарі житла;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • сім’ї, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих;
  • сім’ї, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони нижчі мінімалки;
  • сім’ї, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.

При цьому готівкову субсидію буде призначено сім’ям, в яких станом на травень-червень не буде заборгованості за комуналку, при наявності таких боргів – родину переведуть на безготівкову монетизацію.

Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року, на опалювальний сезон 2019-2020 рр. – на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року.

Читайте: Що робити з невикористаною субсидією – відповідь Мінсоцполітики

Раніше Мінсоцполітики розробило постанову, яка дозволить українцям не втратити субсидію через борги від завищених платіжок облгазів.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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