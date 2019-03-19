В Минсоцполитики разработали проект постановления, согласно которому украинцы не потеряют субсидии за долгов от незаконных начислений облгазов.

Об этом рассказал заместитель директора департамента энергоэффективности НАК Нафтогаз Украины Алексей Хабатюк.

– Больше всего обращений, поступающих и ко мне лично, и к компании, это то, что касается этих коэффициентов, этих начислений, – отметил Хабатюк.

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Нацкомиссия постановил, что по результатам проверки Волыньгаз, Винницагаз, Киевгаз, Киевоблгаз делали незаконные начисления, теперь они обязаны устранить эти нарушения.

– Минсоцполитики разработало соответствующий проект постановления, который будет регулировать эту задолженность. То есть, если у человека есть задолженность за газ, которая возникла в результате незаконных начислений, то она не будет учитываться в общей задолженности при переназначении субсидий, – рассказал Алексей Хабатюк.

Напомним, с 12 марта государство начало выплачивать субсидии через Ощадбанк.