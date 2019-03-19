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Долги от незаконных начислений облгазов не повлияют на субсидии

В Минсоцполитики разработали проект постановления, согласно которому украинцы не потеряют субсидии за долгов от незаконных начислений облгазов.

Долги от незаконных начислений облгазов не повлияют на субсидии

Об этом рассказал заместитель директора департамента энергоэффективности НАК Нафтогаз Украины Алексей Хабатюк.

– Больше всего обращений, поступающих и ко мне лично, и к компании, это то, что касается этих коэффициентов, этих начислений, – отметил Хабатюк.

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Нацкомиссия постановил, что по результатам проверки Волыньгаз, Винницагаз, Киевгаз, Киевоблгаз делали незаконные начисления, теперь они обязаны устранить эти нарушения.

– Минсоцполитики разработало соответствующий проект постановления, который будет регулировать эту задолженность. То есть, если у человека есть задолженность за газ, которая возникла в результате незаконных начислений, то она не будет учитываться в общей задолженности при переназначении субсидий, – рассказал Алексей Хабатюк.

Напомним, с 12 марта государство начало выплачивать субсидии через Ощадбанк.

Источник: Громадське

Фото: Dreamstime

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