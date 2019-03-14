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Что делать с неиспользованной субсидией – ответ Минсоцполитики

Владельцы неиспользованных субсидий имеют право платить меньше счета за февраль и март.

Что делать с неиспользованной субсидией – ответ Минсоцполитики

Если на счетах у субсидиантов есть неиспользованные субсидии или переплата, граждане имеют право платить меньше ровно на сумму неиспользованной государственной помощи.

В случае экономии субсидии или ее получения задним числом за те месяцы, когда оплата коммунальных счетов осуществлялась самостоятельно, субсидианты вправе требовать уменьшенной за февраль платежки на сумму неиспользованной жилищной субсидии.

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Кроме того, в случае немалой переплаты на счетах, субсидиант может рассчитывать на эти средства также и в апреле.

Поэтому субсидия, которую владелец получил наличными в марте и получит в апреле при экономии и наличии на счете неиспользованных средств, может быть использована по своему усмотрению.

Ранее Факты ICTV писали о том, как получить субсидию через Укрпочту.

Источник: Минсоцполитики

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