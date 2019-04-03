В Україні можна буде отримати направлення на безкоштовну діагностику щодо виявлення раку.

Направлення на безкоштовне проходження скринінгових досліджень щодо наявності онкологічних захворювань можна буде отримати вже влітку.

За словами в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, у гарантованому пакеті послуг первинної ланки є скринінгові тести на рак.

Влітку цього року уряд планує розвивати програму Безкоштовна діагностика, де будуть додаткові тести, які допомагатимуть виявляти захворювання на ранніх стадіях.

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Уляна Супрун зазначила, що кожен, хто має сімейного лікаря, зможе піти до нього і отримати направлення на безкоштовну діагностику щодо онкозахворювань.

Вона також додала, що в Україні високий показник смертності від раку саме через пізню діагностику.

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