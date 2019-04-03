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Факти / Україна / Суспільство

В Україні запровадять безкоштовну діагностику раку

В Україні можна буде отримати направлення на безкоштовну діагностику щодо виявлення раку.

В Україні запровадять безкоштовну діагностику раку

Направлення на безкоштовне проходження скринінгових досліджень щодо наявності онкологічних захворювань можна буде отримати вже влітку.

За словами в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, у гарантованому пакеті послуг первинної ланки є скринінгові тести на рак.

Влітку цього року уряд планує розвивати програму Безкоштовна діагностика, де будуть додаткові тести, які допомагатимуть виявляти захворювання на ранніх стадіях.

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Уляна Супрун зазначила, що кожен, хто має сімейного лікаря, зможе піти до нього і отримати направлення на безкоштовну діагностику щодо онкозахворювань.

Вона також додала, що в Україні високий показник смертності від раку саме через пізню діагностику.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Японії схвалили ліки нового покоління від раку крові.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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