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Факты / Украина / Политика

Минюст требует вернуть 113 осужденных украинцев в РФ и Крыму

Министерство юстиции требует от России вернуть в Украину 113 граждан, которые незаконно удерживаются в РФ и на оккупированной территории Украины.

Минюст требует вернуть 113 осужденных украинцев в РФ и Крыму

Россия должна вернуть 113 граждан Украины, которые незаконно удерживаются Москвой с нарушением прав человека.

– Украина требует от Российской Федерации немедленно вернуть граждан, которых незаконно удерживают в РФ и на оккупированной территории Крыма с нарушением норм и принципов международного гуманитарного права и прав человека.

И обеспечить им возможность отбывать наказание, которое вынесет украинский суд в соответствии с законодательством Украины, – говорится в сообщении.

В Министерство юстиции поступили обращения граждан Украины, которые осуждены в Москве в соответствии с законодательством РФ.

В ведомстве отмечают, что согласно ст.1 закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории – Крым является неотъемлемой частью Украины, на которую распространяется действие Конституции.

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Поэтому любые органы на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы созданы в порядке, не предусмотренном законом.

К слову, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Россия нарушает международное право, назначив психэкспертизу для военнопленных моряков.

Источник: Минюст

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