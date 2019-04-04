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Факти / Україна / Політика

Мін’юст вимагає повернути 113 засуджених українців у РФ і Криму

Міністерство юстиції вимагає від Росії повернути в Україну 113 громадян, які незаконно утримуються в РФ та на окупованій території України.

Мін’юст вимагає повернути 113 засуджених українців у РФ і Криму

Росія повинна повернути 113 громадян України, які незаконно утримуються Москвою з порушенням прав людини.

– Україна вимагає від Російської Федерації негайно повернути громадян, котрих незаконно утримують в РФ та на окупованій території Криму з порушенням норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини.

І забезпечити їм можливість відбувати покарання, яке винесе український суд відповідно до законодавства України, – йдеться у повідомленні.

До Міністерства юстиції надійшли звернення громадян України, які засуджені у Москві відповідно до законодавства РФ.

У відомстві наголошують, що відповідно до ст.1 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території –  Крим є невід’ємною частиною України, на яку поширюється дія Конституції.

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Тому будь-які органи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи утворені у порядку, не передбаченому законом.

До слова, український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Росія порушує міжнародне право, призначивши психекспертизу для військовополонених моряків.

Джерело: Мін’юст

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