Міністерство юстиції вимагає від Росії повернути в Україну 113 громадян, які незаконно утримуються в РФ та на окупованій території України.

Росія повинна повернути 113 громадян України, які незаконно утримуються Москвою з порушенням прав людини.

– Україна вимагає від Російської Федерації негайно повернути громадян, котрих незаконно утримують в РФ та на окупованій території Криму з порушенням норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини. І забезпечити їм можливість відбувати покарання, яке винесе український суд відповідно до законодавства України, – йдеться у повідомленні.

До Міністерства юстиції надійшли звернення громадян України, які засуджені у Москві відповідно до законодавства РФ.

У відомстві наголошують, що відповідно до ст.1 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території – Крим є невід’ємною частиною України, на яку поширюється дія Конституції.

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Тому будь-які органи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи утворені у порядку, не передбаченому законом.

До слова, український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Росія порушує міжнародне право, призначивши психекспертизу для військовополонених моряків.