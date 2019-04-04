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Факты / Украина / Общество

Дело Зайцевой вернули в райсуд Харькова

Харьковский апелляционный суд отказал Елене Зайцевой в апелляции и вернул жалобу в районный суд.

Дело Зайцевой вернули в райсуд Харькова

Судья Харьковского апелляционного суда Владимир Протасов отказался обжаловать приговор Киевского районного суда, потому что подсудимая  Елена Зайцева не ознакомилась с 13 томами материалов уголовного производства.

Жалобу вернули в районный суд.

Апелляция будет рассмотрена только тогда, когда Елена Зайцева выполнит требования закона об ознакомлении с материалами дела.

С 13 томов уголовного производства подсудимая ознакомилась только с первым.

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К слову, Елена Зайцева подала апелляцию на решение суда о назначении ей наказания в виде 10 лет лишения свободы.

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