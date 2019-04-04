Харьковский апелляционный суд отказал Елене Зайцевой в апелляции и вернул жалобу в районный суд.
Судья Харьковского апелляционного суда Владимир Протасов отказался обжаловать приговор Киевского районного суда, потому что подсудимая Елена Зайцева не ознакомилась с 13 томами материалов уголовного производства.
Жалобу вернули в районный суд.
Апелляция будет рассмотрена только тогда, когда Елена Зайцева выполнит требования закона об ознакомлении с материалами дела.
С 13 томов уголовного производства подсудимая ознакомилась только с первым.