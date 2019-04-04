Харківський апеляційний суд відмовив Олені Зайцевій у апеляції і повернув скаргу до районного суду.

Суддя Харківського апеляційного суду Володимир Протасов відмовився оскаржувати вирок Київського районного суду, тому що підсудна Олена Зайцева не ознайомилася із 13 томами матеріалів кримінального провадження.

Скаргу повернули в районний суд.

Апеляція буде розглянута тільки тоді, коли Олена Зайцева виконає вимоги закону щодо ознайомлення з матеріалами справи.

Із 13 томів кримінального провадження підсудна ознайомилася тільки з першим.

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Нагадаємо, Олена Зайцева подала апеляцію на рішення суду щодо призначення їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.