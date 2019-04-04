PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Справу Зайцевої повернули до райсуду Харкова

Харківський апеляційний суд відмовив Олені Зайцевій у апеляції і повернув скаргу до районного суду.

Справу Зайцевої повернули до райсуду Харкова

Суддя Харківського апеляційного суду Володимир Протасов відмовився оскаржувати вирок Київського районного суду, тому що підсудна Олена Зайцева не ознайомилася із 13 томами матеріалів кримінального провадження.

Скаргу повернули в районний суд.

Апеляція буде розглянута тільки тоді, коли Олена  Зайцева виконає вимоги закону щодо ознайомлення з матеріалами справи.

Із 13 томів кримінального провадження підсудна ознайомилася тільки з першим.

Читайте: Автошколу, де вчилася Зайцева, можуть позбавити ліцензії – Нацполіція

Нагадаємо, Олена Зайцева подала апеляцію на рішення суду щодо призначення їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Автошколу, де вчилася Зайцева, можуть позбавити ліцензії – Нацполіція
ДТП у Харкові: Зайцева подала апеляцію
Справа Зайцевої: чи пройшла правоохоронна система тест на справедливість
ДТП у Харкові: на сайті президента з’явилася петиція про помилування Дронова
Чому безглуздо радіти 10 рокам для Зайцевої і Дронова
Суд над Зайцевою: чи справедливий вирок та на що можуть розраховувати винні
ДТП на Сумській: суд визнав Зайцеву і Дронова винними
Я більше ніколи не сяду за кермо: останнє слово Зайцевої на суді
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка