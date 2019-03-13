PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Бездорожье и обстрел из винтовок. Внедорожник Козак-2 прошел испытания

На военном полигоне вблизи Житомира провели испытания бронированного автомобиля Козак-2.

Козак-2

На общевойсковом полигоне под Житомиром украинские десантники провели испытания бронированного автомобиля Козак-2, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Во время испытаний бронеавтомобиль проехал по бездорожью, преодолел водную преграду и подвергался огню из стрелкового оружия.

Автоматическое оружие, снайперская винтовка и пулемет Калашникова не смогли пробить броню Козака-2.

Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский считает, что во время испытаний военные смогли убедиться в надежности бронированного автомобиля.

Читайте: Блокирует работу дронов – украинские военные испытали радиокомплекс

Козак-2 должен поступить на вооружение ДШВ ВСУ в ближайшее время.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Бездорожье и обстрел из винтовок. Внедорожник Козак-2 прошел испытания / 6 фотографий

К слову, в Украине провели успешные испытания бронеавтомобиля Барс-8.

Фото: Генштаб ВСУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ФСБ перекрыла все схемы поставок деталей для украинской оборонки – Луценко
Для лучшей обороны: ВСУ передислоцируют части Воздушных сил
Создание высокоточных ракет: Порошенко анонсировал укрепление армии
Новая символика ВСУ: на рукавах военных появится череп
Украина имеет право на создание мощных ракетных комплексов – Порошенко
Беспилотники Bayraktar TB2 уже в Украине – Порошенко
ВСУ уничтожили вражеский “Прыщ” на Светлодарской дуге
Завершились испытания бронеавтомобиля Барс-8
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка