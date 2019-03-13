На военном полигоне вблизи Житомира провели испытания бронированного автомобиля Козак-2.

На общевойсковом полигоне под Житомиром украинские десантники провели испытания бронированного автомобиля Козак-2, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Во время испытаний бронеавтомобиль проехал по бездорожью, преодолел водную преграду и подвергался огню из стрелкового оружия.

Автоматическое оружие, снайперская винтовка и пулемет Калашникова не смогли пробить броню Козака-2.

Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский считает, что во время испытаний военные смогли убедиться в надежности бронированного автомобиля.

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Козак-2 должен поступить на вооружение ДШВ ВСУ в ближайшее время.

























Бездорожье и обстрел из винтовок. Внедорожник Козак-2 прошел испытания / 6 фотографий

К слову, в Украине провели успешные испытания бронеавтомобиля Барс-8.

Фото: Генштаб ВСУ