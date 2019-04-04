На півдні Одеської області провели контрольні випробування ракетних комплексів Вільха М.

Президент Петро Порошенко повідомив у Facebook, що сьогодні на півдні Одеської області провели успішні випробування ракетних комплексів Вільха М, що стало завершальним етапом їхнього створення.

За словами президента, новий ракетний комплекс має підвищену точність і більший радіус дії.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Вільха М взяли на озброєння ЗСУ і вже почали виробництво ракет.

Вони здатні точно вражати ворожі позиції на відстані близько 130 км.

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До слова, у Хмельницькій області провели випробування ударних безпілотників Bayraktar TB2, які поставила Туреччина.

Відео: Петро Порошенко