В Хмельницкой области состоялись испытания турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые закупили для ВСУ.

Испытания ударных беспилотников Bayraktar TB2 прошло утром 20 марта. Всю технику передадут на вооружение украинской армии.

– Поздравляю Вооруженные силы Украины и наших партнеров из Турции. Сегодня у нас появилась современная новая техника, которая усилит вооружение украинских войск. Это важный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства, – отметил Петр Порошенко.

Прямая трансляция испытаний техники велась на странице президента.

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Испытания беспилотного летательного аппарата Bayraktar турецкого производства проводились в Хмельницкой облисти.

– Сегодня в Украине есть армия, способная защитить наше государство, – отметил президент.

Всю технику передадут на вооружение армии.

Справка

В 2016 году обнародовали информацию об успешном применении техники в боевых действиях. Беспилотник оснащен дивигуном внутреннего сгорания Rotax 912.

Характеристики:

Длина: 6,5 м;

Размах крыла: 12 м;

Максимальная взлетная масса: 650 кг

Грузоподъемность: 55 кг;

Максимальная скорость: 222 км/ч;

Крейсерская скорость: 130 км ч;

Радиус действия 150 км;

Потолок: 8200 м;

Автономность: 24 ч.

По продолжительности полета Bayraktar TB2 занимает первое место в мире среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных. Во время тесовых полетов беспилотник находился в небе 24 ч 24 мин.

Напомним, 6 марта Турция передала Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2.