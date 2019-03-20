В Хмельницкой области состоялись испытания турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые закупили для ВСУ.
Испытания ударных беспилотников Bayraktar TB2 прошло утром 20 марта. Всю технику передадут на вооружение украинской армии.
– Поздравляю Вооруженные силы Украины и наших партнеров из Турции. Сегодня у нас появилась современная новая техника, которая усилит вооружение украинских войск. Это важный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства, – отметил Петр Порошенко.
Прямая трансляция испытаний техники велась на странице президента.
Читайте: Оружие-2019: чем поразила Украины в ОАЭ
Испытания беспилотного летательного аппарата Bayraktar турецкого производства проводились в Хмельницкой облисти.
– Сегодня в Украине есть армия, способная защитить наше государство, – отметил президент.
Всю технику передадут на вооружение армии.
Справка
В 2016 году обнародовали информацию об успешном применении техники в боевых действиях. Беспилотник оснащен дивигуном внутреннего сгорания Rotax 912.
Характеристики:
- Длина: 6,5 м;
- Размах крыла: 12 м;
- Максимальная взлетная масса: 650 кг
- Грузоподъемность: 55 кг;
- Максимальная скорость: 222 км/ч;
- Крейсерская скорость: 130 км ч;
- Радиус действия 150 км;
- Потолок: 8200 м;
- Автономность: 24 ч.
По продолжительности полета Bayraktar TB2 занимает первое место в мире среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных. Во время тесовых полетов беспилотник находился в небе 24 ч 24 мин.
Напомним, 6 марта Турция передала Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2.