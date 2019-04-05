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Факты / Украина

Кличко в штаб-квартире ЮНЕСКО обсудил строительство пешеходного моста в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО с директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Ресслер.

Кличко в штаб-квартире ЮНЕСКО обсудил строительство пешеходного моста в Киеве

Кличко вместе с заместителем председателя КГГА Александром Спасибко и исполнительным директором Национального Комитета ИКОМОС Украины Еленой Сердюк подробно ознакомили специалистов ЮНЕСКО с планами по созданию большого туристического маршрута в центре Киева. Важной частью этого маршрута станет велосипедно-пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов, который уже строят.

Кличко отметил, что работы осуществляются за пределами буферной зоны объекта всемирного наследия Софии Киевской, а границы буферной зоны утверждены приказом Министерства культуры Украины с 2017 года. Во время работ никоим образом не нарушено законодательство – городская власть получила всю необходимую разрешительную документацию.

Также, по словам мэра, КГГА обратилась к экспертному совету украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС Украины) для предоставления экспертных заключений о влиянии проекта строительства этого моста.

– В заключении говорится о том, что влияние строительства пешеходного моста на физическую сохранность объекта всемирного наследия фактически отсутствует, – отметил Кличко. – Для нас принципиально важно обеспечить сохранность универсальной ценности объектов, являющихся частью всемирного наследия. И мы исходили именно из этого, работая над проектом.

Этот мост создает удобные условия для посещения достопримечательностей мирового значения жителями Киева и туристами, для благоустройства территории вокруг этих памятников, – подчеркнул мэр Киева.

Он также отметил, что столичная власть с ЮНЕСКО постоянно в сотрудничестве и готова к дальнейшим консультациям с экспертами организации. Киев ожидает визит Консультативной миссии во второй половине апреля.

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Кличко в штаб-квартире ЮНЕСКО обсудил строительство пешеходного моста в Киеве / 3 фотографии

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К слову, Виталий Кличко проверил, как идут работы по реконструкции Шулявского путепровода.

Источник: kiev.klichko.org

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