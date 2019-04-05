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Факти / Україна

Кличко у штаб-квартирі ЮНЕСКО обговорив будівництво пішохідного мосту в Києві

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в Парижі в штаб квартирі ЮНЕСКО з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Ресслер.

Кличко у штаб-квартирі ЮНЕСКО обговорив будівництво пішохідного мосту в Києві

Кличко разом з заступником голови КМДА Олександром Спасибко та виконавчим директором Національного Комітету ІКОМОС України Оленою Сердюк детально ознайомили фахівців ЮНЕСКО з планами щодо створення великого туристичного маршруту в центрі Києва. Важливою частиною цього маршруту стане  велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і Аркою Дружби народів, який вже зводять.

Кличко зазначив, що роботи здійснюються поза межами буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини Софії Київської, а межі буферної зони затверджені наказом Міністерства культури України від 2017 року. При роботах жодним чином не порушено законодавство – міська влада отримала всю необхідну дозвільну документацію.

Також, за словами мера, КМДА звернулася до Експертної Ради Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС України) для надання експертних висновків щодо впливу проекту будівництва цього мосту.

 – У висновку йдеться про те, що вплив зведення пішохідного мосту на фізичну збереженість об’єкту всесвітньої спадщини фактично відсутній, – зазначив Кличко. – Для нас принципово важливо забезпечити збереження універсальної цінності об‘єктів, що є частиною всесвітньої спадщини. І ми виходили саме з цього, працюючи над проектом.

Цей міст створює зручні умови для  відвідання пам‘яток світового значення мешканцями Києва та туристами, для благоустрою території навколо цих пам‘яток, – наголосив мер Києва.

Він також зазначив, що столична влада з ЮНЕСКО постійно у співпраці й готова до подальших консультацій з експертами організації. Київ очікує на візит Консультативної місії в другій половині квітня.

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Кличко у штаб-квартирі ЮНЕСКО обговорив будівництво пішохідного мосту в Києві / 3 фотографии

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До речі, Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Джерело: kiev.klichko.org

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