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Факты / Украина

На Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

На Донбассе обстреляли беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ.

На Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ оказался под огнем крупнокалиберного пулемета. Обстрел велся с неподконтрольного правительству Долгого.

Беспилотник  СММ ОБСЕ оказался  дальнего радиуса действия.

Читайте: Под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун

К слову, вражеский снайпер сегодня около 14.00 обстрелял КПВВ Марьинка на Донбассе. Его пришлось временно закрыть.

Источник: СММ ОБСЕ

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