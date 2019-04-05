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Факти / Україна

На Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

На Донбасі обстріляли безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ.

На Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ опинився під вогнем великокаліберного кулемета. Обстріл вівся з непідконтрольного уряду Довгого.

Безпілотник СММ ОБСЄ виявився дальнього радіусу дії.

Читайте: Під Одесою випробували крилаті ракети Нептун

До речі, ворожий снайпер сьогодні близько 14.00 обстріляв КПВВ Мар’їнка на Донбасі. Його довелося тимчасово закрити.

Джерело: СММ ОБСЄ

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