На встрече с представителями общественных организаций Петр Порошенко выразил желание перезагрузить НАЗК и САП.

Петр Порошенко выступает за перезагрузку Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Нацагентства по предупреждению коррупции.

Об этом сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

– В ближайшее время от имени коалиции общественных организаций мы вышлем президенту тексты законопроектов с нашим видением перезагрузки, – написала Каленюк.

По ее словам, президент поддерживает директора НАБУ Артема Сытника, хотя есть замечания по работе органа. Порошенко подчеркнул, что антикоррупционные судьи будут назначены в ближайшие несколько дней.

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Действующий президент заявил о необходимости лишить СБУ и другие правоохранительные органы функций экономических расследований и создать Национальное бюро финансовых расследований.

– Порошенко признал, что допустил две основные ошибки за последние годы – кадры и коммуникация, – пишет Дарья Каленюк.