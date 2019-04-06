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Факты / Украина / Политика

Порошенко поддерживает перезагрузку САП и НАЗК

На встрече с представителями общественных организаций Петр Порошенко выразил желание перезагрузить НАЗК и САП.

Порошенко поддерживает перезагрузку САП и НАЗК

Петр Порошенко выступает за перезагрузку Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Нацагентства по предупреждению коррупции.

Об этом сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

– В ближайшее время от имени коалиции общественных организаций мы вышлем президенту тексты законопроектов с нашим видением перезагрузки, – написала Каленюк.

По ее словам, президент поддерживает директора НАБУ Артема Сытника, хотя есть замечания по работе органа. Порошенко подчеркнул, что антикоррупционные судьи будут назначены в ближайшие несколько дней.

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Действующий президент заявил о необходимости лишить СБУ и другие правоохранительные органы функций экономических расследований и создать Национальное бюро финансовых расследований.

– Порошенко признал, что допустил две основные ошибки за последние годы – кадры и коммуникация, – пишет Дарья Каленюк.

Представители инициативы Кто заказал Катю Гандзюк? требовали уволить главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

Порошенко ответил, что после разговора с Гордеевым, последний подписал заявление на увольнение.

Напомним, глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев написал заявление об отставке.

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