25 березня в Україні святкують День СБУ. З нагоди річниці Факти ICTV зібрали підбірку гучних розслідувань Служби безпеки України.

25 березня щорічно святкують день працівника СБУ. Кожного дня правоохоронні органи попереджують теракти, викривають кіберзлочинців, наркодилерів та вилучають з незаконного обігу зброю. Ми зібрали 5 найгучніших справ, якими займалася Служба безпеки України.

Теракт у Харківському метрополітені

Служба безпеки України за п’ять років своєї діяльності запобігла та ліквідувала близько 300 терористичних актів. Зокрема, у Харкові СБУ затримала терориста, завербованого російськими спецслужбами, який хотів підірвати одну зі станцій метро.

Теракт мав призвести до численних людських жертв та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні напередодні виборів.

– Представниками спецслужб РФ передали виконавцю вибуховий пристрій потужністю 600 грамів тротилу, який приводився у дію телефонним дзвінком. Вони також дали інструкції щодо підготовки до теракту та виплатили $15 тис, – розповіли у прес-службі СБУ.

Група диверсантів

12 березня СБУ викрила групу російських шпигунів, які займалися розповсюдженням фейкової інформації у соцмережах. Угрупування працювало на непідконтрольних Україні територіях. За час діяльності угрупування поширено 12 тис. повідомлень з неправдивою інформацією.

Угрупування складалось з близько 50 учасників. СБУ затримала чотирьох з них, це російські шпигуни, які звітували про свою роботу перед штабом Збройних сил РФ. Наразі діяльність цього угрупування припинена.

Найбільша нарколабораторія

21 березня у приватному будинку на столичних Осокорках співробітники СБУ виявили найбільшу за всю історію України нарколабораторію психотропів. Затримано трьох учасників наркоугруповання, які налагодили виготовлення та збут психотропних речовин на території України та за кордоном.

Під час обшуків у будинку знайшли обладнання для виготовлення наркотиків, понад 10 кг психотропної речовини альфа PVP, 5 кг мефедрону, понад 5 кг амфетаміну загальною вартістю більш ніж 20 млн грн.

Кібератаки перед виборами

На Чернігівщині Служба безпеки України викрила угруповання хакерів на стадії підготовки кібератак перед виборами президента України. Вони готували кібератаку на комп’ютерні системи органів влади на час виборів президента України 31 березня.

– Місцевий житель разом зі спільниками з Росії здійснювали ураження автоматизованих систем органів державної влади для їх компрометації під час підготовки та проведення виборів, – повідомляють в СБУ.

Кіберзлочинці користувалися вірусними програмами, котрі дозволили їм дистанційно керувати комп’ютерами держустанов. За це хакери отримували грошову винагороду, яка проходила через платіжні системи Російської Федерації.

Вбивство Бабченка

29 травня минулого року працівники СБУ попередили вбивство журналіста Аркадія Бабченка та затримали організаторів цього злочину. Зловмисник планував усунути ще 30 осіб на території України, його завербували російські спецслужби.

– Організатор запропонував своєму знайомому з колишніх АТОшників за грошову винагороду в $30 тис. здійснити терористичний акт вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. Він передав як організатор безпосередньому виконавцю задаток у $15 тис, – розповів глава СБУ.

Нагадаємо, за останні п’ять років діяльності СБУ викрито і засуджено за державну зраду та шпигунство 341 особу, вилучено з незаконного обігу понад 8 тис. одиниць зброї, понад 960 тис. вибухових пристроїв, боєприпасів та 10 тонн вибухівки.