На зустрічі з представниками громадських організацій Петро Порошенко висловив бажання перезавантажити НАЗК та САП.

Петро Порошенко виступає за перезавантаження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Нацагентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.

– Найближчим часом від імені коаліції громадських організацій ми надішлемо президенту тексти законопроектів з нашим баченням перезавантаження, – написала Каленюк.

За її словами, президент підтримує директора НАБУ Артема Ситника, хоча має зауваження щодо роботи органу. Порошенко наголосив, що антикорупційні судді будуть призначені в найближчі кілька днів.

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Чинний президент заявив про необхідність позбавити СБУ та інші правоохоронні органи функцій економічних розслідувань і створити Національне бюро фінансових розслідувань.

– Порошенко визнав, що припустився двох основних помилок за останні роки – кадри і комунікація, – пише Дар’я Каленюк.