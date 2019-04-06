На зустрічі з представниками громадських організацій Петро Порошенко висловив бажання перезавантажити НАЗК та САП.
Петро Порошенко виступає за перезавантаження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Нацагентства з питань запобігання корупції.
Про це повідомила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.
– Найближчим часом від імені коаліції громадських організацій ми надішлемо президенту тексти законопроектів з нашим баченням перезавантаження, – написала Каленюк.
За її словами, президент підтримує директора НАБУ Артема Ситника, хоча має зауваження щодо роботи органу. Порошенко наголосив, що антикорупційні судді будуть призначені в найближчі кілька днів.
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Чинний президент заявив про необхідність позбавити СБУ та інші правоохоронні органи функцій економічних розслідувань і створити Національне бюро фінансових розслідувань.
– Порошенко визнав, що припустився двох основних помилок за останні роки – кадри і комунікація, – пише Дар’я Каленюк.
Представники ініціативи Хто замовив Катю Гандзюк? вимагали звільнити главу Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
Порошенко відповів, що після розмови з Гордєєвим, останній підписав заяву на звільнення.
Нагадаємо, глава Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку.