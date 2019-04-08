У Украины не заберут безвизовый режим с Европейским союзом, в случае победы на выборах Владимира Зеленского.

Безвизовый режим с Европейским союзом не будет отменен, в случае победы на выборах президента Владимира Зеленского, заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По его словам, безвизовый режим с ЕС не привязан к результатам выборов, но привязан к четким критериям, которые Украина должна выполнять.

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Кулеба отметил, что переживания украинцев об ограничении безвиза являются беспочвенными.

– А вот если новый руководитель страны решит поменять политику в отношениях с ЕС, в вопросах борьбы с коррупцией, миграционного контроля, тогда на Западе несомненно возникнут вопросы к нам, – добавил он.

Ранее Факты ICTV рассказывали о топ-5 достижений Украины от безвиза с ЕС.

Источник: Факты