Продолжается подготовка к проведению масштабной гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Для эвакуации гражданских и поддержки маломобильным гражданам подготовлено 25 автобусов на 750 мест, а также автомобили скорой помощи.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, находящийся в оккупированном Армянске в Крыму.

Гуманитарная миссия в Алешках: помощь и эвакуация

Украинская сторона находится в Армянске, где координирует дальнейшие шаги миссии вместе с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. К освещению хода событий также присоединились журналисты из трех стран — Украины, России и США.

Сейчас смотрят

По словам Лубинца, главная задача миссии — обеспечить, чтобы гуманитарная помощь дошла до каждого человека, нуждающегося в Алешках. Особое внимание уделяют пожилым людям, лицам с инвалидностью и тем, кто из-за состояния здоровья не может позаботиться о себе самостоятельно.

Помимо доставки гуманитарных грузов, работа охватывает обеспечение возможности выезда для гражданских. В частности, для тех, кто хочет уехать, представят возможность безопасно оставить Алешки на подготовленном транспорте.

Для тех, кто остается, предусмотрено предоставление всей необходимой гуманитарной поддержки на месте.

Украинский омбудсман отметил важность соблюдения режима тишины обеими сторонами, выразил отдельную благодарность Силам обороны, а также поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за посредничество и координацию.

Как ранее сообщал Дмитрий Лубинец, Украина и Россия выполняют договоренности о режиме тишины в Алешках на определенных территориях для проведения гуманитарной миссии.

Режим прекращения огня действует с 27 октября 03:00 по Киеву (с 04:00 по московскому). Маршруты движения конвоя полностью разминированы, а сам гуманитарный конвой сформирован и подготовлен к отправке.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что результаты гуманитарной операции в Херсонской области могут стать важным шагом для продвижения мирного процесса и мерой по укреплению доверия между сторонами.

Глава МИД заверил, что Украина полностью готова к выполнению своих обязательств и приветствует инициативы, направленные на спасение гражданского населения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.