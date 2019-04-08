Дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский будут стоить 6 млн грн.
Дебаты на НСК Олимпийский между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко обойдуться ориентировочно в 6 млн грн, сказал председатель правления НОТУ Зураб Аласания.
Основная ча сть денег пойдет на аренду стадиона. Его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы успеть все организовать и построить там сцену.
– Далее зависит от самих сцен, где будет их расположение, какие экраны там будут, освещение, озвучивание и так далее. Вместе все это потянуло примерно на 6 млн, – сказал Аласания.
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Также придется платить телеканалам за трансляцию дебатов согласно их прайсам, если их признают политической агитацией.
– Это отдельные суммы, которые я посчитать не могу. В ЦИК лежат эти прайсы, они неизменны уже и дополнительно это может быть еще 6 млн – сказал он.
Аласания отметил, что если один из кандидатов не прийдет на дебаты, то сумма может уменьшиться.
По его мнению, дебаты все же состоятся в студии Общественного, а не на стадионе.
Где и когда должны пройти дебаты?
- Согласно закону – 19 апреля в студии НОТУ 32%, 68 голосов68 голосов 32%32%
- 19 апреля на НСК Олимпийский 28%, 60 голосов60 голосов 28%28%
- Кому вообще нужны эти дебаты? 15%, 32 голоса32 голоса 15%15%
- 14 апреля на НСК Олимпийский 13%, 27 голосов27 голосов 13%13%
- На стадионе, а затем в студии НОТУ 12%, 25 голосов25 голосов 12%12%
Ранее Владимир Зеленский заявил, что дебаты состоятся 19 апреля, а Петр Порошенко ожидает встречу 14 апреля.
Источник: Украинская правда