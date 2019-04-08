Дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский будут стоить 6 млн грн.

Дебаты на НСК Олимпийский между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко обойдуться ориентировочно в 6 млн грн, сказал председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

Основная ча сть денег пойдет на аренду стадиона. Его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы успеть все организовать и построить там сцену.

– Далее зависит от самих сцен, где будет их расположение, какие экраны там будут, освещение, озвучивание и так далее. Вместе все это потянуло примерно на 6 млн, – сказал Аласания.

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Также придется платить телеканалам за трансляцию дебатов согласно их прайсам, если их признают политической агитацией.

– Это отдельные суммы, которые я посчитать не могу. В ЦИК лежат эти прайсы, они неизменны уже и дополнительно это может быть еще 6 млн – сказал он.

Аласания отметил, что если один из кандидатов не прийдет на дебаты, то сумма может уменьшиться.

По его мнению, дебаты все же состоятся в студии Общественного, а не на стадионе.

Где и когда должны пройти дебаты? Согласно закону – 19 апреля в студии НОТУ 32%, 68 голосов 68 голосов 32% 32%

19 апреля на НСК Олимпийский 28%, 60 голосов 60 голосов 28% 28%

Кому вообще нужны эти дебаты? 15%, 32 голоса 32 голоса 15% 15%

14 апреля на НСК Олимпийский 13%, 27 голосов 27 голосов 13% 13%

На стадионе, а затем в студии НОТУ 12%, 25 голосов 25 голосов 12% 12% Всего голосов: 212 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что дебаты состоятся 19 апреля, а Петр Порошенко ожидает встречу 14 апреля.

Источник: Украинская правда