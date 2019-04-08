Владимир Зеленский заявил, что дебаты состоятся 19 апреля, а Петр Порошенко ожидает встречу 14 апреля.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко называют разные даты планируемого проведения дебатов.

Так, в своем видеообращении Зеленский заявил, что его встреча с нынешним президентом на НСК Олимпийский состоится 19 апреля.

Со своей стороны, Порошенко анонсировал в эфире украинского телеканала датой проведения дебатов 14 апреля.

Ранее 5 апреля в штабе Зеленского спрогнозировали переговоры об организации дебатов с Порошенко “в ближайшие дни”.

Как известно, в ЦИК заявили, что дебаты между Зеленским и Порошенко в соответствии с законом должны состояться в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Встреча между кандидатами в президенты на НСК Олимпийский может стоить около 1 миллиона долларов.