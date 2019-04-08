Владимир Зеленский заявил, что дебаты состоятся 19 апреля, а Петр Порошенко ожидает встречу 14 апреля.
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко называют разные даты планируемого проведения дебатов.
Так, в своем видеообращении Зеленский заявил, что его встреча с нынешним президентом на НСК Олимпийский состоится 19 апреля.
Со своей стороны, Порошенко анонсировал в эфире украинского телеканала датой проведения дебатов 14 апреля.
Ранее 5 апреля в штабе Зеленского спрогнозировали переговоры об организации дебатов с Порошенко “в ближайшие дни”.
Как известно, в ЦИК заявили, что дебаты между Зеленским и Порошенко в соответствии с законом должны состояться в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Встреча между кандидатами в президенты на НСК Олимпийский может стоить около 1 миллиона долларов.
Где и когда должны пройти дебаты?
- Согласно закону – 19 апреля в студии НОТУ 33%, 28 голосов28 голосов 33%33%
- 19 апреля на НСК Олимпийский 24%, 20 голосов20 голосов 24%24%
- Кому вообще нужны эти дебаты? 16%, 14 голосов14 голосов 16%16%
- 14 апреля на НСК Олимпийский 14%, 12 голосов12 голосов 14%14%
- На стадионе, а затем в студии НОТУ 13%, 11 голосов11 голосов 13%13%