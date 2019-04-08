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Факты / Украина / Политика

Порошенко и Зеленский собираются на дебаты в разные даты

Владимир Зеленский заявил, что дебаты состоятся 19 апреля, а Петр Порошенко ожидает встречу 14 апреля.

Порошенко и Зеленский собираются на дебаты в разные даты

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко называют разные даты планируемого проведения дебатов.

Так, в своем видеообращении Зеленский заявил, что его встреча с нынешним президентом на НСК Олимпийский состоится 19 апреля.

Со своей стороны, Порошенко анонсировал в эфире украинского телеканала датой проведения дебатов 14 апреля.

Ранее 5 апреля в штабе Зеленского спрогнозировали переговоры об организации дебатов с Порошенко “в ближайшие дни”.

Как известно, в ЦИК заявили, что дебаты между Зеленским и Порошенко в соответствии с законом должны состояться в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Встреча между кандидатами в президенты на НСК Олимпийский может стоить около 1 миллиона долларов.

Где и когда должны пройти дебаты?

  • Согласно закону – 19 апреля в студии НОТУ 33%, 28 голосов
    28 голосов 33%
    33%
  • 19 апреля на НСК Олимпийский 24%, 20 голосов
    20 голосов 24%
    24%
  • Кому вообще нужны эти дебаты? 16%, 14 голосов
    14 голосов 16%
    16%
  • 14 апреля на НСК Олимпийский 14%, 12 голосов
    12 голосов 14%
    14%
  • На стадионе, а затем в студии НОТУ 13%, 11 голосов
    11 голосов 13%
    13%
Всего голосов: 85

Фото: УНИАН

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